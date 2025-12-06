Lamine Yamal, giocatore Barcellona (Imago)

A causa della nebbia presente a Siviglia, il Barcellona è stato costretto a partire con un’ora di ritardo

Un mese di dicembre ricco di partite per i club impegnati nelle competizioni europee, nessuno escluso. I tempi sono più ristretti che mai, e ogni dettaglio può fare la differenza.

Lo sa bene il Barcellona, che martedì sera ha affrontato l’Atletico Madrid in campionato per l’anticipo della 19ª giornata di Liga e che stasera, invece, farà visita al Real Betis prima della partita di Champions League contro l’Eintracht Francoforte.

Dal campo all’aeroporto, e viceversa. Questo il programma di questi giorni dei blaugrana, che questa mattina ha però subito una modifica a causa di alcune problematiche metereologiche.

La squadra di Hansi Flick sarebbe dovuta partire nella mattinata di oggi, sabato 6 dicembre, in direzione Siviglia, ma il decollo è slittato di un’ora a causa della nebbia presente nell’aeroporto della città andalusa.

The first team's travel plan has been affected by fog at Sevilla Airport. The team will take off with a one-hour delay from Barcelona’s El Prat Airport. — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 6, 2025

Il comunicato del Barcellona

Il club ha voluto informare i propri tifosi con un comunicato pubblicato nei propri profili social, il quale recita: “Il viaggio della prima squadra è stato influenzato dalla nebbia all’aeroporto di Siviglia. La squadra decollerà con un’ora di ritardo dall’aeroporto El Prat di Barcellona”.

Ritardo tutt’altro che banale, visto che la partita è in programma alle 18.30 di questo pomeriggio. Come la Juventus, infatti, anche i catalani hanno scelto di partire direttamente in giornata in vista della sfidsa in trasferta. Da capire, ora, se anche l’inizio del match slitterà di qualche ora.