Hansi Flick (IMAGO)

Subito problemi per il difensore del Barcellona costretto al cambio dopo appena 13 minuti

Brutte notizie per il Barcellona di Ansi Flick. Dopo soli 13 minuti dal fischio di inizio della semifinale di ritorno di Coppa del Re contro l’Atletico Madrid, Koundé si è dovuto fermare per infortunio.

Il difensore blaugrana si è accasciato a terra e dopo l’intervento dello staff medico, ha lasciato il campo.

Al suo posto è subentrato Balde. Vedremo dunque quali saranno le condizioni del difensore francese che nelle prossime ore svolgerà i consueti accertamenti.

39 presenze, 3 gol e 4 assist per Koundé in questa stagione con il Barcellona.