Barcellona-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali del big match del campionato spagnolo tra Barcellona e Atletico Madrid: le scelte dei due allenatori
Mentre in Italia ci sarà la Coppa Italia, in Spagna andrà in scena uno dei match più spettacolari del campionato.
In campo nella splendida cornice del nuovo Camp Nou Barcellona e Atletico Madrid, due tra le formazioni più rappresentative de La Liga.
Gara che ha in palio tre punti importantissimi per la classifica visto che i Blaugrana guidano il campionato con soli tre punti di vantaggio sui Colchoneros, quarti a trentuno punti.
Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori per il big match, in programma per martedì 2 dicembre alle 21.
Le formazioni ufficiali di Barcellona-Atletico Madrid
BARCELLONA (4-3-3): Joan Garcia; Koundé, Cubarsì, Martin, Balde; Pedri, Garcia, Dani Olmo; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Flick.
A disposizione: Szczesny, Kochen, Christensen, Torrents, Bernal, Casado, Fernandez, Marques, Bardghji, F. Torres, Rashford.
ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Gimenez, Lenglet, Hancko; G. Simeone, Barrios, Cardoso, Nico Gonzalez; Baena, Alvarez. All. Simeone.
A disposizione: Musso, Esquivel, Galan, Ruggeri, Pubill, Martin, Koke, Gallagher, Almada, Raspadori, Griezmann, Sorloth.
Dove vedere la gara in tv e streaming
La gara tra Barcellona e Atletico Madrid, in programma per martedì 2 dicembre alle 21, sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Dazn o in chiaro alle 23:30 su Italia Uno in differita.
Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming dall’app di Dazn o su Mediaset Infinity.