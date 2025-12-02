Questo sito contribuisce all'audience di

Barcellona-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali

Simone Pagliuca 2 Dicembre 2025
Lamine Yamal, giocatore Barcellona (Imago)
Le formazioni ufficiali del big match del campionato spagnolo tra Barcellona e Atletico Madrid: le scelte dei due allenatori

Mentre in Italia ci sarà la Coppa Italia, in Spagna andrà in scena uno dei match più spettacolari del campionato.

In campo nella splendida cornice del nuovo Camp Nou Barcellona e Atletico Madrid, due tra le formazioni più rappresentative de La Liga.

Gara che ha in palio tre punti importantissimi per la classifica visto che i Blaugrana guidano il campionato con soli tre punti di vantaggio sui Colchoneros, quarti a trentuno punti.

Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori per il big match, in programma per martedì 2 dicembre alle 21.

Le formazioni ufficiali di Barcellona-Atletico Madrid

BARCELLONA (4-3-3): Joan Garcia; Koundé, Cubarsì, Martin, Balde; Pedri, Garcia, Dani Olmo; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Flick.
A disposizione: Szczesny, Kochen, Christensen, Torrents, Bernal, Casado, Fernandez, Marques, Bardghji, F. Torres, Rashford.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Gimenez, Lenglet, Hancko; G. Simeone, Barrios, Cardoso, Nico Gonzalez; Baena, Alvarez. All. Simeone.
A disposizione: Musso, Esquivel, Galan, Ruggeri, Pubill, Martin, Koke, Gallagher, Almada, Raspadori, Griezmann, Sorloth.

Atlético Madrid, Diego Simeone (imago)
Dove vedere la gara in tv e streaming

La gara tra Barcellona e Atletico Madrid, in programma per martedì 2 dicembre alle 21, sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Dazn o in chiaro alle 23:30 su Italia Uno in differita.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming dall’app di Dazn o su Mediaset Infinity.