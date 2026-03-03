Coppa del Re, le formazioni ufficiali di Barcellona-Atletico Madrid
Le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per la gara di ritorno della semifinale di Coppa del Re tra Barcellona e Atletico Madrid
Dallo stadio “Spotify Camp Nou” è tutto pronto per il ritorno della semifinale di Coppa del Re tra Barcellona e Atletico Madrid.
Squadre in campo martedì 3 marzo alle 21, con il risultato di andata che ha visto i colchoneros imporsi con un netto 4-0.
Alla squadra di Flick servirà un’impresa per riuscire a recuperare lo svantaggio e strappare il pass per la finale della competizione.
Intanto, queste le scelte ufficiali di formazione dei due allenatori per il match. Chi passerà il turno troverà una tra Real Sociedad e Athletic Club.
Le formazioni ufficiali di Barcellona-Atletico Madrid
BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo; Pedri, Bernal; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Ferran Torres. All: Flick.
ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Marcos Llorente, Hancko, Pubill; Simeone, Johnny, Koke, Lookman; Julian Alvarez, Griezmann. All: Simeone.
Dove vedere la partita in tv e streaming
La gara tra Barcellona e Atletico Madrid, in programma per martedì 3 marzo alle 21, sarà trasmessa in diretta tv su Dazn.
Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming dall’app di Dazn.