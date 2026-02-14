Dopo il malfunzionamento del VAR contro l’Atletico nella gara di Copa del Rey il Barcellona ha scritto alla Federcalcio spagnola.

Le intenzioni anticipate da Mundo Deportivo si sono trasformate in realtà: dopo il malfunzionamento del VAR contro l’Atletico il Barcellona ha scritto alla RFEF, la Federcalcio spagnola.

Per chi si fosse perso quanto accaduto nella serata di giovedì 12 febbraio, il Barcellona ha perso per 4-0 l’andata delle semifinali di Copa del Rey. A fare rumore, oltre alla sconfitta, è stato un episodio della ripresa che ha portato all’annullamento del potenziale 1-4 del Barcellona, realizzato da Cubarsì.

Perché? Dopo 6 minuti il gol è stato ritenuto non valido, ma è stato evidenziato un malfunzionamento del fuorigioco semiautomatico.

L’episodio non è passato sottotraccia tanto che il Barcellona, dopo le parole dei suoi protagonisti, ha spedito una lettera direttamente alla Federcalcio spagnola.

Il comunicato del Barcellona

Il club blaugrana ha comunicato di aver scritto alla Federcalcio spagnola nella giornata odierna, tramite una nota ufficiale diffusa sui propri canali ufficiali. Di seguito riportato quanto scritto dal Barcellona.

“L’FC Barcelona informa di aver inviato sabato 14 febbraio una lettera formale alla Federazione calcistica spagnola (RFEF), indirizzata al suo presidente, al presidente del Comitato tecnico arbitrale (CTA), al responsabile del VAR e al direttore dell’Ufficio legale, nella quale il Club esprime la sua profonda preoccupazione per la reiterata mancanza di criteri omogenei”.