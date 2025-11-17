Il Barcellona torna a casa: i blaugrana hanno annunciato che disputeranno il match contro l’Athletic Bilbao allo Spotify Camp Nou

Tornare a casa. Il Barcellona giocherà un match di campionato nel suo stadio, lo Spotify Camp Nou, dopo un’assenza di oltre due anni. L’ultimo match giocato dai blaugrana nello storico impianto risale infatti al 28 maggio 2023, una gara di Liga contro il Maiorca.

Da allora, il Barcellona ha giocato le sue gare casalinghe all’Estadio Olímpico Lluis Companys di Montjuïc, ma non solo. In questa stagione, infatti, gli uomini di Flick hanno affrontato il Valencia allo stadio “Johan Cruijff“, che ha una capienza di circa 6000 posti, complice l’indisponibilità proprio dell’impianto di Montjuïc, oltre a quella del Camp Nou.

Per il match contro l’Athletic Bilbao, prossimo impegno di campionato per il Barcellona, è ufficiale la riapertura parziale dello Spotify Camp Nou, che potrà ospitare 45.401 persone.

Come si legge nella nota ufficiale del club blaugrana, inoltre, stanno proseguendo i dialoghi con la UEFA per avere la possibilità di giocare anche la gara con l’Eintracht Francoforte nello storico stadio.

Barcellona, il comunicato sulla riapertura del Camp Nou

“La 13ª giornata di campionato, contro l’Athletic Club, in programma sabato 22 novembre alle ore 16:15, si disputerà finalmente allo Spotify Camp Nou. Questa decisione arriva dopo aver ottenuto la prima licenza di occupazione corrispondente alla Fase 1B, che consente di aumentare la capienza fino a 45.401 spettatori. Questa autorizzazione include l’intera area laterale e si aggiunge alla licenza già concessa per la Fase 1A, che copre la tribuna e la porta sud. Il Club continua a lavorare alla Fase 1C per garantire la ripresa dell’attività nella porta nord, riunendo tutte le condizioni operative, di sicurezza e di comfort per i soci e i tifosi“.

“Per quanto riguarda la UEFA Champions League, il Club sta collaborando con la UEFA per poter giocare la partita contro l’Eintracht Francoforte allo Spotify Camp Nou, poiché i requisiti necessari sono soddisfatti, anche se si attende ancora la conferma“.