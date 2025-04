Barcellona, le ultime dall’allenamento: out Balde, Casadó e Lewandowski

Il Barcellona in campo per l’allenamento alla vigilia della partita contro l’Inter in Champions League: assenti Balde, Casadó e Lewandowski.

Il Barcellona si prepara al match contro l’Inter, presso il centro sportivo Joan Gamper, con l’allenamento della vigilia. Dopo la vittoria in Copa del Rey, i blaugrana fanno i conti con le assenze in vista della semifinale di andata.

Dall’allenamento figurano assenti Marc Casadó, Robert Lewandowski e Alejandro Balde, che non ci saranno sicuramente per la semifinale di andata.

L’attaccante polacco ha riportato un infortunio al muscolo semitendinoso della coscia sinistra durante la gara contro il Celta de Vigo lo scorso 19 aprile. Al momento non è stata ancora stabilita una data precisa per il suo ritorno in campo.

Per quanto riguarda il laterale difensivo, fermato da una lesione al bicipite femorale distale della gamba sinistra nella sfida del 19 aprile contro il Leganés, lo staff medico sta lavorando per renderlo disponibile in vista del match di San Siro di martedì 6 maggio. Anche Marc Casadó, fermo da tempo per infortunio, non ha preso parte all’ultima seduta di allenamento.

Hansi Flick ha iniziato l’allenamento con 45 minuti di ritardo, per compiere al meglio la seduta video con i suoi giocatori. Dopo la finale di Copa del Rey vinta contro il Real Madrid, la squadra blaugrana cerca di proseguire il momento positivo.

Alla seduta di allenamento ha preso parte anche una novità tra i pali: il giovane portiere Ander Astralaga, che si è allenato insieme a Ter Stegen, Szczesny e Iñaki Peña. Presente anche il centrocampista tedesco Noah Darvich, in arrivo dal Barcellona Atlètic.