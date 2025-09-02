Sampdoria, ufficiale l’arrivo di Barák
La Sampdoria accoglie Antonín Barák: ufficiale l’arrivo del centrocampista ceco in blucerchiato.
Dopo gli arrivi di Cherubini e Pafundi la Sampdoria mette a segno un altro grande acquisto per il proprio reparto offensivo.
Ufficiale l’arrivo di Antonín Barák in prestito fino al 30 giugno 2026.
Di seguito la nota ufficiale del club blucerchiato.
Il comunicato: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’A.C.F. Fiorentina i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonin Barák (nato a Príbram, Repubblica Ceca, il 3 dicembre 1994). Il centrocampista si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026”