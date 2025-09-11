Barak: “La Sampdoria è una grande opportunità

Le parole del trequartista della Sampdoria, Antonin Barak, sugli obiettivi e sul momento in una lunga intervista

È cominciata con due sconfitte la Serie B della Sampdoria. I blucerchiati, infatti, sono usciti sconfitti 2-0 alla prima giornata contro il Modena e 3-1 alla seconda contro il Sudtirol.

Adesso il prossimo avversario sarà il Cesena nella gara in programma per sabato 13 settembre alle 19:30.

Proprio contro i bianconeri farà il suo esordio Antonin Barak, arrivato nello scorso calciomercato estivo in blucerchiato.

“Vedo il mio arrivo alla Samp come una grande opportunità. Credo di poter aiutare il club e la squadra così come loro potranno fare con me. Ho grande fame, perciò ho accettato questa sfida“: le parole di del trequartista a La Gazzetta dello Sport

Sampdoria, l’intervista di Barak

Barak ha poi continuato soffermandosi sulla trattativa che lo ha portato alla Sampdoria: “L’ho saputo la mattina del primo settembre, ma negli ultimi tre giorni del mercato c’era una grande confusione. Ho capito subito che questa era una grande opportunità. Ho pensato alla passione di questa tifoseria, al club, a quel che rappresenta la Samp nel calcio: tutti questi elementi insieme mi hanno portato a dire che ero pronto per venire qui“.

Il classe 1994 ha raccontato anche dei suoi primi giorni con il gruppo: “Molto bene, conoscevo già Depaoli e Venuti. In allenamento si avverte che si vorrebbe fare anche… troppo e questo può diventare uno stress. Ma non serve a nulla, bisogna essere liberi di testa“.

“Siamo all’inizio, c’è il tempo per recuperare”: le parole di Barak

Il trequartista ha concluso parlando dei prossimi passi che devono fare i blucerchiati: “Siamo all’inizio, c’è il tempo per recuperare. Anzi, io credo che potremo essere molto competitivi nel corso di questa stagione. Senza fame e fuoco dentro non si va da nessuna parte. Io non ho perso l’ambizione. Ora, però, conta solo ritrovare qui quella felicità che nell’ultimo anno in Turchia avevo perso totalmente“.