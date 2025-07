Bani verso il Palermo: il Genoa ci prova per Idzes

Bani è sempre più vicino a vestire la maglia rosanero: il Genoa ha individuato il suo possibile sostituto

Mattia Bani è sempre più vicino al Palermo: come vi abbiamo raccontato in questi giorni, i rosanero avevano come priorità quella di chiudere per il difensore del Genoa proprio per rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi in vista del prossimo campionato di Serie B.

Il futuro del classe ’93 è ormai proiettato verso la Sicilia, con l’affare che è in chiusura a 2 milioni di euro che andranno nelle casse del Genoa e 3 anni di contratto per Bani.

Una nuova avventura dunque per il difensore ex Parma e Bologna.

Adesso però il Genoa è in cerca di un sostituto da inserire in rosa: si guarda in casa Venezia.

Genoa, per il post Bani piace Idzes

Vista l’imminente partenza di Bani, il Genoa è subito corso ai ripari per cercare di portare in rossoblù un altro difensore. Tra i nomi in lista della dirigenza del Genoa spicca quello di Jay Idzes, calciatore classe 2000 e di proprietà del Venezia. I rossoblù ci proveranno per il calciatore ex Go Ahead Eagles.

Idzes ha già collezionato oltre 50 presenze tra Serie A e Serie B, e ha messo a segno in totale 4 gol.