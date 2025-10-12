Dagli esordi con la Pro Vercelli, passando per la chiamata in Nazionale fino a diventare il quarto italiano più pagato: ecco chi è Ibrahima Bamba

Sullo sfondo la Serie C, in primo piano l’esperienza in Qatar. In meno di 10 anni anni il classe 2002 è passato dai campi della Pro Vercelli ai palcoscenici qatarioti con la maglia dell’Al-Duhail. Nel mezzo l’esperienza in Portogallo con il Vitoria Guimaraes.

Di chi stiamo parlando? Ibrahima Bamba. Il difensore è al quarto posto nella classifica dei calciatori italiani con lo stipendio più alto guadagnando 7 milioni di euro netti a stagione.

Prima di lui infatti, nella top 3, ci sono il portiere della Nazionale Gigi Donnarumma, ora al Manchester City e Mateo Retegui impegnato nella sua nuova esperienza all’Al-Qadsiah, in Arabia Saudita. C’anche il suo nuovo compagno di squadra Marco Verratti con uno stipendio di 30 milioni di euro netti a stagione.

Ma facciamo un passo indietro. Andiamo a scoprire la carriera di Ibrahima Bamba.

Duttilità e determinazione: chi è Ibrahima Bamba

Cresciuto in Piemonte nelle giovanili della Pro Vercelli per poi passare in Prima Squadra, Ibrahima Bamba ha sempre fatto la differenza in campo. Nasce come mediano ma può essere utilizzato anche come terzino destro. Il ruolo migliore, per rendimento, però rimane il difensore centrale. In questa posizione infatti ha totalizzato non solo 73 presenze ma anche 1 gol e 1 assist.

Duttilità e determinazione sono le caratteristiche che contraddistinguono il classe 2002 e che avevano attirato anche Roberto Mancini. L’ex ct della Nazionale aveva infatti puntato gli occhi su di lui chiamandolo nel maggio 2022 per un raduno di tre giorni a Coverciano dopo l’infortunio di Lorenzo Lucca.

Dal Portogallo al Qatar

Nel frattempo il difensore era arrivato in Portogallo dove ha vestito la maglia del Vitoria Guimaraes. Prima inserito nelle formazioni giovanili poi l’esordio in Primeira Liga collezionando anche una presenza in Conference League.

Infine arriviamo al 2023 a quel fatidico passaggio dall’altra parte del Mondo, più precisamente in Qatar con l’Al-Duhail. A partire da quel luglio Ibrahima Bamba non si è più fermato e insieme a lui è cresciuto anche il suo stipendio. Ora si trova al quarto posto della classifica degli italiani più pagati con uno stipendio di 7 milioni di euro netti a stagione. Qualcosa che forse solo qualche anno fa non era nemmeno nei suoi pensieri e che ora è diventato realtà.