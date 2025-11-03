Nuovo ruolo per l’ex calciatore di Roma e Juventus: lavorerà nel club francese al fianco del direttore sportivo.

Federico Balzaretti andrà a Marsiglia. Il classe ’81, dopo aver vestito maglie prestigiose come Torino, Fiorentina, Roma e Juventus e il ritiro nel 2015, lavorerà nel Marsiglia.

Il ruolo sarà quello di “spalla” dell’attuale direttore sportivo del club Medhi Benatia, con cui lavorerà in sinergia.

Dopo alcuni anni come opinionista e commentatore, Balzaretti tornerà quindi a ricoprire un ruolo all’interno di una dirigenza dopo l’esperienza al Vicenza.

Balzaretti ha risolto il suo contratto con la Roma e l’accordo con l’OM sarà ratificato a breve. Dopo, Federico Balzaretti potrà raggiungere la città francese e il club allenato da Roberto De Zerbi.