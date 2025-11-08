Ora è ufficiale: Balzaretti è il nuovo vice direttore sportivo del Marsiglia

Il comunicato del club francese

Dopo averlo raccontato nei giorni scorsi, ora è arrivata l’ufficialità. Federico Balzaretti è il nuovo vice direttore sportivo del Marsiglia: lavorerà al fianco di Benatia.

Questo il comunicato ufficiale del club francese: “L’Olympique de Marseille è lieto di annunciare l’arrivo di Federico Balzaretti come Vice Direttore Sportivo, al fianco di Medhi Benatia.

Nato a Torino il 6 dicembre 1981, Federico Balzaretti ha avuto una brillante carriera da calciatore, vestendo successivamente le maglie di Torino, Juventus, Fiorentina, Palermo e Roma. Nazionale italiano, ha collezionato diverse presenze con la Squadra Azzurra ed è stato finalista a Euro 2012.

Dopo la carriera da calciatore, Balzaretti ha iniziato la sua transizione alla dirigenza entrando a far parte del reparto sportivo dell’AS Roma (dal 2015 al 2019), prima di trasferirsi al Vicenza e poi all’Udinese, dove ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo. È tornato all’AS Roma nel gennaio 2025. Federico Balzaretti si unisce ora all’Olympique de Marseille per assistere Medhi Benatia. Le sue principali responsabilità saranno la supervisione del reparto reclutamento e il contributo allo sviluppo dei giovani talenti del club. L’intero club dà il benvenuto a Federico Balzaretti e gli augura ogni successo nel suo nuovo ruolo”.