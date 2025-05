Genoa, Balotelli: “Ringrazio i tifosi, ma ho fatto la scelta sbagliata. Futuro? Difficile in Italia”

Le parole dell’attaccante del Genoa Mario Balotelli intervenuto ospite alle “Belve” nella serata di martedì 27 maggio.

Mario Balotelli ha parlato della scelta di tornare in Italia e del futuro nella serata di martedì 27 maggio.

Ospite alle “Belve” l’attaccante del Genoa ha ripercorso l’attuale stagione.

In stagione ha collezionato solo 6 presenze senza riuscire a segnare alcuna rete.

Di seguito le parole dell’attaccante del Genoa.

Genoa, le parole di Balotelli

L’attaccante del Genoa ha aperto dicendo: “Ringrazio i tifosi del Genoa che mi vogliono bene, ma ho fatto una scelta sbagliata per il tipo di società. È difficile che giochi ancora in Italia o in Europa”.

Balotelli ha continuato: “Sì, l’America. Giocherò due o tre anni prima di smettere. Sarà un trauma atletico, ma tutto ciò che ruota intorno al calcio non mi mancherà. Il calcio è un mondo finto”.