Mario Balotelli (Imago)

Mario Balotelli, ex attaccante del Genoa, ha commentato l’addio di Vieira ai rossoblù sul proprio profilo Instagram

Un weekend di ribaltoni in casa Genoa, dove prima ha salutato il ds Marco Ottolini e poi l’allenatore Patrick Vieira, il quale ha deciso di comune accordo con la società di lasciare l’incarico.

Una decisione certamente inaspettata, che Mario Balotelli – ex attaccante dei rossoblù – ha voluto commentare sul proprio profilo Instagram.

Senza troppi peli sulla lingua, SuperMario ha esultato per l’addio dell’allenatore francese, con cui la scorsa stagione aveva avuto dei problemi. Sin dall’arrivo di Vieira al posto di Gilardino, infatti, Balotelli ha iniziato a giocare molto poco fino a finire fuori rosa. “Lo ha fatto per antipatia” ha dichiarato in estate l’attaccante, che ora ha voluto mandare un messaggio ai genoani.

“Adesso il Genoa può finalmente concentrarsi su persone che amano davvero l’ambiente, i tifosi e lo stemma, e che credono profondamente nell’idea e nel fatto che il Genoa meriti di stare in alto!“

Le parole di Balotelli

Il classe 1990 ha poi continuato: “Il grande lavoro vissuto in prima persona da Gilardino e Zangrillo non è andato perso: è stato solo sfruttato egoisticamente e male da chi è arrivato dopo, approfittando di ciò che loro avevano costruito con fatica, rispetto e passione. Hanno sfruttato il lavoro immenso di Gilardino e Zangrillo, il loro impegno e la loro dedizione verso questi colori, senza comprenderne davvero il valore.

“Ora testa al GENOA e ai GENOANI! Forza Genoa! FORZA RAGAZZI! Ho creduti in voi, e ci credo ancora!”.