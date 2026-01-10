In partenza per la nuova avventura con la maglia dell’Al Ittifaq, Mario Balotelli ha parlato della carriera e della sua prossima esperienza

“Bel progetto, fa caldo lì e qui invece fa freddo, quindi non vedo l’ora di arrivare là. Sono ancora più forte degli altri (ride, ndr)”: Mario Balotelli è pronto per l’Al Ittifaq e parla così della sua nuova imminente avventura.

L’attaccante è in partenza dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio per viaggiare verso Dubai (QUI le immagini), dove comincerà un nuovo capitolo della sua carriera. L’ex Inter e Milan ha parlato prima di partire di diversi temi, spiegando che ha avuto anche trattative con club italiani: “Qualche chiamata dall’Italia è arrivata, abbiamo provato a trattare ma non mi andava bene. Penso che il calcio sia cambiato, ci sono altri giocatori ed è giusto dare spazio a loro, io ho 35 anni“.

Balotelli ha commentato anche il momento della Nazionale e dell’esperienza al Genoa nella scorsa stagione. “A Gattuso auguro il meglio, ha preso una situazione difficile ma lui è uno grintoso che arriva fino alla fine nelle cose che fa. Genoa? Hanno deciso di prendere un allenatore con cui non c’era un gran rapporto. Se non avessero fatto questa scelta sarei ancora lì“.

Dal legame con Inter e Milan alla lotta scudetto, l’ex Serie A ha continuato affrontando diversi temi: ecco le sue dichiarazioni.

Balotelli: “Pio Esposito può fare molto bene. Io allenatore? Se capita uno col mio carattere…”

Proprio sulla lotta per la vetta ha commentato: “Milan e Inter sono nel mio cuore, il problema è che non posso fare una scelta. Neanche col Napoli, sennò mia figlia mi ammazza (ride, ndr). L’Inter ha qualcosa in più ma il Milan non è da sottovalutare. Se vince una delle due sono contento ugualmente. In Italia ci sono tanti giovani di qualità, quando dico che sono il più forte sto scherzando, ma se recupero il 100% della mia forza sono ancora a un livello alto“.

Ha poi proseguito parlando dei giovani in Italia, puntando in particolare su uno: “Difficile trovare in Italia giocatori che a 20 anni sono come ero io. Do tanta responsabilità a Pio Esposito, potrebbe fare bene. Se guardandomi indietro cambierei qualcosa? No. Chivu ragazzo fantastico, un onore aver giocato con lui. Sta dimostrando di essere un grande allenatore oltre a essere stato un grande giocatore“.

Balotelli ha concluso parlando di uno scenario per il futuro: “Io allenatore? Invecchiando ci sto pensando, però c***o, se mi capita uno col carattere come il mio… che faccio dopo?“.