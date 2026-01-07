Mario Balotelli ha trovato squadra: l’attaccante italiano è un nuovo giocatore dell’Al Ittifaq di Dubai. Un’operazione definita nelle ultime ore, che apre un nuovo capitolo nella carriera del classe 1990.

L’attaccante ha firmato un contratto che lo legherà al club per due anni e mezzo. Il deposito ufficiale dell’accordo sarà possibile a partire dal 12 gennaio, mentre la partenza per Dubai è prevista già per venerdì (9 gennaio), quando l’attaccante raggiungerà i suoi nuovi compagni per iniziare la nuova avventura.

L’operazione è stata portata a termine grazie ad Andrea Fulco, figura chiave alla regia dell’area sportiva dopo il recente cambio di proprietà. Il nuovo presidente, Pietro Laterza, ha preso in mano il club nel settembre 2025, e quello di Mario Balotelli, è di fatto il primo acquisto ufficiale.