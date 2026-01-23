Al-Ittifaq, ufficiale l’arrivo di Balotelli: l’annuncio
Ufficiale la nuova avventura per Mario Balotelli: l’attaccante ha firmato con l’Al-Ittifaq. Il comunicato ufficiale
Mario Balotelli riparte dagli Emirati Arabi, come avevamo raccontato nelle scorse settimane: è ufficiale il trasferimento all’Al-Ittifaq dell’attaccante rimasto svincolato dopo l’esperienza con il Genoa, annunciato dallo stesso club di Dubai sui propri canali social.
Il club non ha nascosto l’entusiasmo per l’acquisto: “Un nome che non ha bisogno di presentazioni
Una presenza che parla da sola. La storia continua, insieme“.
Visualizza questo post su Instagram