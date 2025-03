Le parole dell’agente di Ballardini riguardo un possibile coinvolgimento in Kings League

La Kings League Lottomatica.sport, ufficialmente iniziata anche in Italia a inizio febbraio, continua a raccogliere sempre più consensi. Sono sempre più numerosi i calciatori e i personaggi legati al “calcio vero” che si interessano a questo mondo.

Luca Toni e Cristian Brocchi con gli Zeta FC di ZW Jackson, Ciccio Caputo con i TRM di TheRealMarzaa e Radja Nainggolan con i Caesar sono solo alcuni degli esempi più eclatanti.

Proprio per quanto riguarda i Caesar di ErFaina ed En3rix, ultimi in classifica con 0 punti dopo 6 giornate, è circolata la voce di una possibile trattativa per avere Davide Ballardini come prossimo allenatore dei “Cesari”, in sostituzione di Luca Diddi.

Per fare luce sulla questione, gianlucadimarzio.com ha contattato direttamente Claudio Peverani, agente dell’allenatore ex Genoa, Palermo e Sassuolo tra le tante altre, riconosciuto come un esperto delle salvezze. Di seguito la sua risposta.

Le parole dell’agente di Ballardini: “Volontà di continuare nel calcio vero”

Ecco, dunque, le dichiarazioni di Claudio Peverani, agente di Davide Ballardini, circa il tanto chiacchierato possibile coinvolgimento dell’allenatore in Kings League. “Con tutto il rispetto per la Kings League, non c’è stato alcun contatto che riguardi Davide. Ce ne sono stati invece con una squadra di Serie A e una di Serie B, attualmente non concretizzati“.

L’intenzione infatti è quella di proseguire ai massimi livelli del calcio italiano: “La sua prerogativa rimane quella di continuare ad allenare in queste categorie. Ma soprattutto, non c’è stato alcun tipo di proposta da parte di queste squadre di Kings League. È un movimento che noi rispettiamo, ma che non vedrà di sicuro Davide Ballardini protagonista“.

Per il momento, dunque, nessun contatto e nessuna possibilità di vedere Davide Ballardini in Kings League Lottomatica.sport alla guida dei Caesar o di una qualsiasi altra squadra.