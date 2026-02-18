Davide Ballardini è arrivato ad Avellino | VIDEO
Davide Ballardini è arrivato ad Avellino: pronto il suo ritorno in panchina dopo due anni
A distanza di 2 anni Davide Ballardini torna in panchina. Dopo l’ultima esperienza con il Sassuolo, l’allenatore ripartirà dall’Avellino.
L’allenatore ha anche rilasciato alcune dichiarazioni dopo il suo arrivo in Campania.
Il saluto ai tifosi: “Non vediamo l’ora di iniziare, siamo contenti. Tutto ciò che viene dobbiamo guadagnarcelo”.
Poi sul suo ruolo da risolvitore di problemi ha dichiarato: “Credo poco a queste cose ma credo molto nelle persone”.
Visualizza questo post su Instagram
;