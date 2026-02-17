Questo sito contribuisce all'audience di

Avellino, accordo verbale con Davide Ballardini

Gianluca Di Marzio 17 Febbraio 2026
Davide Ballardini (imago)
L’Avellino ha raggiunto un accordo verbale con Davide Ballardini per la panchina. La situazione

Davide Ballardini si prepara a ripartire dall’Avellino. L’ex allenatore di Genoa e Cremonese tra le altre ha raggiunto un accordo verbale con il club campano, dove si prepara a prendere il posto di Raffaele Biancolino, esonerato negli ultimi giorni.

I biancoverdi sono al quattordicesimo posto in classifica, a quota 28 punti dopo 25 giornate. L’allenatore classe ’64 si prepara dunque a tornare in panchina per la prima volta dopo la fine dell’esperienza con il Sassuolo, a giugno 2024.