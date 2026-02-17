L’Avellino ha raggiunto un accordo verbale con Davide Ballardini per la panchina. La situazione

Avellino, accordo verbale con Davide Ballardini
Davide Ballardini si prepara a ripartire dall’Avellino. L’ex allenatore di Genoa e Cremonese tra le altre ha raggiunto un accordo verbale con il club campano, dove si prepara a prendere il posto di Raffaele Biancolino, esonerato negli ultimi giorni.
I biancoverdi sono al quattordicesimo posto in classifica, a quota 28 punti dopo 25 giornate. L’allenatore classe ’64 si prepara dunque a tornare in panchina per la prima volta dopo la fine dell’esperienza con il Sassuolo, a giugno 2024.