Italia U21, ora è ufficiale: Silvio Baldini nuovo CT

Silvio Baldini, reduce dalla promozione in Serie B con il Pescara, è il nuovo CT dell’Italia U21. Insieme a lui anche Andrea Barzagli

Ora è anche ufficiale: Silvio Baldini è il nuovo CT dell’Italia U21. L’ex allenatore del Pescara, reduce dalla promozione in Serie B con gli abruzzesi, succede a Carmine Nunziata. Nello staff ci sarà anche Andrea Barzagli, in qualità di assistente tecnico.

Gabriele Gravina, presidente della FIGC ha dichiarato: “Abbiamo affidato la panchina della Nazionale U21 a un ottimo allenatore, una persona di valore e di valori. Baldini ha qualità umane e conoscenze per far fare un importante salto di qualità agli Azzurrini. Il nostro obiettivo principale è la partecipazione alle Olimpiadi di Los Angeles, per questo ho condiviso con Maurizio Viscidi e Gianluigi Buffon la necessità di affidarci a una guida esperta in grado di costruire un progetto di medio-lungo termine“.