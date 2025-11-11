Questo sito contribuisce all'audience di

Italia U21, Baldini: “Marianucci out per scelta tecnica, non mi è piaciuto il suo atteggiamento”

Redazione 11 Novembre 2025
Silvio Baldini, c.t. dell'Italia U21 (IMAGO)
Silvio Baldini, c.t. dell’Italia U21 (IMAGO)

Le parole del c.t. dell’Italia U21, Silvio Baldini, nella conferenza stampa in vista della gara contro la Polonia: il commento sul difensore del Napoli Marianucci

Marianucci è rimasto fuori per scelta tecnica“. Così Silvio Baldini, c.t. dell’Italia U21, ha commentato una delle sue scelte in vista delle prossime due gare contro Polonia e Montenegro.

In particolare quella che vede Luca Marianucci, difensore del Napoli, essere assente nella lista dei convocati per i prossimi match degli Azzurrini.

Ho parlato con il ragazzo che con noi aveva giocato 4 partite da titolare partendo benissimo e poi calando nelle prestazioni“, ha commentato Baldini.

Che ha poi aggiunto: “Nell’ultima partita ha preso un’ammonizione al 45′ del primo tempo che non mi è per niente piaciuta. Così come non ho gradito il suo atteggiamento in quel caso“.

Italia U21, Baldini spiega la scelta su Marianucci

Confermata quindi l’assenza di Marianucci per scelta tecnica e quella di Ndour per infortunio, Baldini ritroverà però Comuzzo dopo il guaio fisico accusato a settembre: “Aveva avuto un problema, poi in queste settimane abbiamo chiarito il tutto con il suo club“.

Ci saranno poi Zeroli, Vavassori e Galvani tra i convocati per Polonia e Montenegro: “Li abbiamo monitorati in questi mesi e piano piano dobbiamo consocere il maggior numero di questi ragazzi. Dalle loro facce si leggeva la gioia di essere qui“, ha commentato il c.t.