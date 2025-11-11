Italia U21, Baldini: “Marianucci out per scelta tecnica, non mi è piaciuto il suo atteggiamento”

Le parole del c.t. dell’Italia U21, Silvio Baldini, nella conferenza stampa in vista della gara contro la Polonia: il commento sul difensore del Napoli Marianucci

“Marianucci è rimasto fuori per scelta tecnica“. Così Silvio Baldini, c.t. dell’Italia U21, ha commentato una delle sue scelte in vista delle prossime due gare contro Polonia e Montenegro.

In particolare quella che vede Luca Marianucci, difensore del Napoli, essere assente nella lista dei convocati per i prossimi match degli Azzurrini.

“Ho parlato con il ragazzo che con noi aveva giocato 4 partite da titolare partendo benissimo e poi calando nelle prestazioni“, ha commentato Baldini.

Che ha poi aggiunto: “Nell’ultima partita ha preso un’ammonizione al 45′ del primo tempo che non mi è per niente piaciuta. Così come non ho gradito il suo atteggiamento in quel caso“.

Italia U21, Baldini spiega la scelta su Marianucci

Confermata quindi l’assenza di Marianucci per scelta tecnica e quella di Ndour per infortunio, Baldini ritroverà però Comuzzo dopo il guaio fisico accusato a settembre: “Aveva avuto un problema, poi in queste settimane abbiamo chiarito il tutto con il suo club“.

Ci saranno poi Zeroli, Vavassori e Galvani tra i convocati per Polonia e Montenegro: “Li abbiamo monitorati in questi mesi e piano piano dobbiamo consocere il maggior numero di questi ragazzi. Dalle loro facce si leggeva la gioia di essere qui“, ha commentato il c.t.