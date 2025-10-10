L’Italia Under 21 brilla contro la Svezia. Gli Azzurrini hanno vinto 4-0 al termine di un’ottima prestazione

L’Italia Under 21 vince e convince a Cesena. Oggi, 10 ottobre, gli Azzurrini hanno battuto la Svezia 4-0. Una prestazione convincente dei ragazzi di Baldini che hanno così raccolto altri 3 punti preziosi nella corsa verso gli Europei del 2027.

Il match si è sbloccato dopo 12 minuti, quando Niccolò Pisilli ha approfittato di un errore della difesa svedese per fare 1-0. Il raddoppio azzurro è arrivato con il calcio di rigore trasformato da Camarda, un cucchiaio grazie al quale il classe 2008 è entrato nella storia della Nazionale.

L’attaccante del Lecce, infatti, è diventato il più giovane marcatore della storia dell’Italia Under 21. La rete del 3-0 è stata segnata ancora da Pisilli, abile nello sfruttare l’assist di Palestra.

Il gol che ha chiuso definitivamente la partita è stato siglato – ancora una volta su rigore – da Tommaso Berti. Nella sua Cesena, il trequartista ha segnato la rete del 4-0 al minuto 92.

Il rigore di Camarda e le parole di Baldini

Silvio Baldini esulta con la sua Italia per altri 3 punti. Al termine della sfida, l’allenatore ha commentato il rigore di Francesco Camarda dicendo: “Cucchiaio? Io quei rigori li odio, ma ognuno può calciarli come vuole. Se uno se la sente è giusto che lo faccia”. Baldini è tornato sul rigore di Berti, con il classe 2004 che è stato invitato dai compagni a calciare il rigore nel “suo” Manuzzi: “È una dimostrazione che è un gruppo coeso, che è contento di stare insieme, a cui piace ridere e scherzare, ma che sa anche lavorare. Mi riempie più di gioia quel gesto che la vittoria per 4-0“.

Attualmente l’Italia Under 21 occupa la seconda posizione nel girone numero 5 alle spalle della Polonia. Le due formazioni sono a pari punti (9), ma gli Azzurrini pagano la peggiore differenza reti rispetto alla Nazionale allenata da Jerzy Brzeczek.

I prossimi impegni dell’Italia Under 21

L’Italia Under 21 sogna la qualificazione agli Europei del 2027. Gli Azzurrini potranno conquistare il pass per la competizione nel corso delle prossime 6 gare. Il 14 ottobre i ragazzi di Baldini sfideranno l’Armenia. Successivamente, Camarda e compagni scenderanno in campo contro la Polonia nel primo possibile spareggio per la testa del girone.

Il 26 novembre l’Italia affronterà il Montenegro. Gli impegni ufficiali degli Azzurrini riprenderanno il 31 marzo 2026 con la sfida alla Svezia e a ottobre dello stesso anno l’Under 21 concluderà il suo percorso contro Armenia e Polonia, con la speranza di aver già strappato un pass per gli Europei in Albania e Serbia del 2027.