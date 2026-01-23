Genoa, iniziate le visite mediche di Baldanzi e Zatterstrom | FOTO e VIDEO
Sono iniziate le visite mediche di Baldanzi e Zatterstrom con il Genoa: il giocatore è pronto a iniziare la sua nuova avventura
Nella mattinata di venerdì 23 gennaio, Tommaso Baldanzi e Nils Zätterström hanno iniziate le proprie visite mediche con il Genoa.
Il giocatore italiano in arrivo dalla Roma e quello svedese dello Sheffield United sono quindi pronti a iniziare la loro nuova avventura in rossoblù.
“De Rossi l’ho sentito ed è stato decisivo nella mia scelta“, aveva dichiarato Baldanzi al suo arrivo a Genova.
Per il difensore svedese invece si tratta della prima esperienza in Italia, dopo aver collezionato tre presenze in Inghilterra in questa stagione.