Genoa, Baldanzi alla partenza da Milano: “De Rossi l’ho già sentito, è stato uno dei motivi della scelta”

Le parole di Tommaso Baldanzi alla partenza da Milano direzione Genova.

Tommaso Baldanzi sarà presto un nuovo giocatore del Genoa, come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore il classe 2003 ha salutato i compagni ed è atteso in città nella giornata di oggi, giovedì 22 gennaio.

Alla partenza in aeroporto a Milano ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Sono molto contento di essere qua, ho ancora qualche giorno per mettermi a posto, mi dispiace da morire, però sono felice di essere arrivato a Genova e di cominciare con i ragazzi“.

Sull’allenatore rossoblù ha spiegato: “De Rossi l’ho già sentito, è stato uno dei motivi della scelta. Mi ha fatto capire quanto avevano voglia di salvarsi e di raggiungere i propri obiettivi e quindi sono qui per loro e per aiutarli a raggiungere gli obiettivi loro e miei”.

De Rossi aveva detto che Baldanzi poteva essere essere il futuro della Nazionale, il classe 2003 ha risposto: “Non lo so, ora penso agli obiettivi del Genoa poi penserò ai miei“.