Genoa, si ferma Baldanzi: le ultime in vista della Roma

Il Genoa potrebbe perdere Tommaso Baldanzi per la gara contro la Roma di Gian Piero Gasperini di domenica prossima

Brutte notizie per Daniele De Rossi. L’allenatore del Genoa, infatti, potrebbe non poter contare su Tommaso Baldanzi per la gara contro la Roma.

Il calciatore rossoblù ha accusato un fastidio muscolare nella gara contro l’Inter, uscendo poco dal campo.

Per l’ex Roma non sarebbe una recidiva perché in questo caso il possibile stiramento è alla coscia sinistra.