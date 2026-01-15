Genoa, si aspetta l’ok finale della Roma per far partire Baldanzi e risposte dal Tolosa per Casseres
Il Genoa spera che domani, venerdì 16 gennaio, possa arrivare il via libera della Roma per far partire Tommaso Baldanzi.
Per la mediana si aspettano risposte dal Tolosa per Cristian Casseres, giocatore venezuelano classe 2000.
Il Grifone è in attesa di sapere se il club francese è disposto a cedere il giocatore in questa finestra di mercato o se aspettare giugno.