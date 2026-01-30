Sassuolo, accordo con l’Om anche per Darryl Bakola: operazione a titolo definitivo
Il Sassuolo non smette di muoversi sul mercato: raggiunto l’accordo anche con l’Om per Darryl Bakola
Il Sassuolo ha trovato l’accordo con l’Om non solo per Garcia, ma anche per Darryl Bakola (come anticipato da Footmercato).
Operazione a titolo definitivo per 10 milioni di euro.
Parliamo di un giocatore classe 2007 francese, che gioca in mezzo al campo o da trequartista.
In stagione ha collezionato 13 presenze in tutte le competizioni, con 403 minuti in campo.