Roma, Bailey in partenza per l’Inghilterra | FOTO e VIDEO

Le immagini della partenza di Leon Bailey da Roma: il giamaicano farà ritorno all’Aston Villa

L’esperienza di Leon Bailey alla Roma è durata solo sei mesi. L’Aston Villa ha richiamato il giocatore dal prestito e oggi tornerà in Inghilterra.

Durante questi mesi a Roma, il giocatore ha collezionato solo 11 presenze tra tutte le competizioni ma diversi problemi fisici che non gli hanno permesso di avere continuità.

Con gli acquisti di Vaz e Malen il suo spazio sarebbe stato ridotto ulteriormente e anche per questo motivo il giocatore tornerà all’Aston Villa.

Di seguito le immagini della sua partenza dall’aeroporto di Ciampino.

Bailey lascia Roma: le immagini

L’esterno giamaicano è pronto a ritrovare i compagni all’Aston Villa. Appena farà ritorno in Inghilterra si aggregherà al gruppo squadra.

A seguire le immagini della sua partenza da Roma.