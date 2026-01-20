Roma-Bailey, è finita: il giamaicano lascerà oggi la città
Interruzione del prestito per Leon Bailey: il giamaicano lascia la Roma e rientra all’Aston Villa con effetto immediato
L’avventura di Leon Bailey termina in anticipo. La Roma ha deciso di interrompere il prestito del giamaicano, che quindi rientra all’Aston Villa con effetto immediato.
Si chiude con sole undici presenze tra tutte le competizioni, quindi, l’esperienza di Bailey in giallorosso del giamaicano che nella giornata di oggi farà ritorno in Inghilterra.