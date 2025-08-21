Roma, sospetta lesione miotendinea per Leon Bailey: si attende l’esito degli esami
Sospetta lesione miotendinea per Leon Bailey, la Roma attende l’esito degli esami strumentali.
Sfortuna in casa Roma: la squadra di Gian Piero Gasperini deve fare i conti con un nuovo problema fisico.
Al termine della seduta di allenamento di mercoledì 20 agosto, Leon Bailey ha riportato una sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro, come comunicato dal club.
L’esterno giallorosso verrà sottoposto nelle prossime ore a ulteriori accertamenti diagnostici per stabilire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Nel frattempo, il giocatore ha già iniziato il trattamento riabilitativo presso il centro sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria, seguito dallo staff medico del club.
La Roma resta in attesa di conoscere l’esito degli esami, che chiariranno la gravità del problema e le prospettive per il rientro in campo del calciatore giamaicano, appena arrivato dal mercato.