Roma, annullato per fuorigioco il gol di Bailey
Prima gioia con la maglia della Roma rinviata per Leon Bailey: annullata per fuorigioco la sua rete contro il Celtic
Bailey deve rimandare la data del suo primo gol con la maglia della Roma. L’attaccante giallorosso, infatti, al 74′ aveva trovato il quarto gol per i suoi.
L’arbitro Kovac dopo un check VAR ha annullato il gol per il fuorigioco di Gianluca Mancini, che nell’azione passa il pallone al classe 1997.
Seconda rete annullata per fuorigioco nel secondo tempo dopo quella di Iheanacho per il Celtic al 64′ minuto.