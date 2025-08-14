Questo sito contribuisce all'audience di

Roma, si lavora per Leon Bailey: la situazione

Gianluca Di Marzio 14 Agosto 2025
Leon Bailey con la maglia dell'Aston Villa (IMAGO)
La Roma lavora per Leon Bailey: i dettagli

La Roma lavora per Leon Bailey. I giallorossi puntano l’attaccante classe ’97 di proprietà dell’Aston Villa, con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Il giamaicano, passato anche per il Bayer Leverkusen, ha raccolto 144 presenze con la maglia dei Villains, segnando 22 gol e servendo 24 assist. Nell’ultima stagione, invece, ha giocato 38 partite complessive tra tutte le competizioni, segnando due gol e servendo quattro assist.