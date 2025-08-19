Roma, Bailey è arrivato in città | FOTO e VIDEO

L’esterno giamaicano arriva dall’Aston Villa ed è pronto a vivere la sua prima esperienza in Italia

Leon Bailey si appresta a diventare un nuovo giocatore della Roma. L’attaccante giamaicano, infatti, ha salutato l’Aston Villa e, questo pomeriggio (19 agosto) è arrivato in città.

Il classe 1997, come raccontato, arriva in prestito a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 22 milioni.

Nella stagione 2024/25, l’esterno, ha giocato 38 partite mettendo a segno 2 gol e 4 assist con la maglia dell’Aston Villa.

Il giocatore, nel corso della sua carriera, ha vestito anche le maglie di Bayer Leverkusen e Genk.

