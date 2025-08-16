Roma, Bailey escluso da Emery per Aston Villa-Newcastle
Unai Emery esclude Leon Bailey: l’obiettivo della Roma non va neanche in panchina per il match contro il Newcastle
Leon Bailey escluso da Unai Emery per la prima giornata di Premier League. L’obiettivo del mercato giallorosso non si siederà neanche in panchina per il match contro il Newcastle.
La Roma continua a lavorare per il giamaicano. Gasperini aspetta il rinforzo per l’attacco, che potrebbe arrivare in Serie A con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.