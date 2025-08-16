Questo sito contribuisce all'audience di

Roma, Bailey escluso da Emery per Aston Villa-Newcastle

Redazione 16 Agosto 2025
Leon Bailey con la maglia dell'Aston Villa (IMAGO)
Unai Emery esclude Leon Bailey: l’obiettivo della Roma non va neanche in panchina per il match contro il Newcastle

Leon Bailey escluso da Unai Emery per la prima giornata di Premier League. L’obiettivo del mercato giallorosso non si siederà neanche in panchina per il match contro il Newcastle.

La Roma continua a lavorare per il giamaicano. Gasperini aspetta il rinforzo per l’attacco, che potrebbe arrivare in Serie A con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.