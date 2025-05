Le parole nel post partita di Genoa-Atalanta di Milan Badelj, che ha giocato la sua ultima partita allo stadio Ferraris

La gara tra Genoa e Atalanta è stata l’ultima in maglia rossoblù per il capitano Milan Badelj.

Partita in cui la squadra di casa ha tenuto testa all’Atalanta, subendo il gol del 2-3 all’89’ minuto dall’ex Mateo Retegui.

Al termine della gara, il centrocampista croato ha parlato della sua esperienza a Genova.

“Non riesco a trovare le parole, ho provato emozione uniche. Per metabolizzare ci vogliono mesi“, ha detto il giocatore.

Il saluto di Badelj al Genoa dopo la gara con l’Atalanta

Il giocatore ha poi continuato: “La tifoseria è qualcosa che ti rimane. Che Genoa lascio? Un Genoa solido, mi auguro possa essere una base per qualcosa in più. Impossibile in questo stadio non vedere partite di Europa. Ora penso siano più avanti di quando sono venuti qui“.

Per poi commentare sulla retrocessione della Sampdoria: “Per me c’è stato sempre il Genoa, ho pensato sempre al Genoa. Da punto di vista sportivo fa piacere avere la concorrenza, però sono orgoglioso di quanto abbiamo fatto noi quest’anno perché non era scontato. Più che emozioni negative per gli altri sono orgoglioso del Genoa“.

Futuro

Sul suo futuro, Badelj ha poi detto: “L’idea è di tornare a casa a Zagabria. I bimbi hanno iniziato la scuola e bisogna mettere una buona base per ripartire“.

E conclude: “Penso che il futuro sarà sempre nel calcio, anche se la decisione di non giocare più sembra più veloce del previsto rispetto a quella di lasciare il Genoa. Non è ancora confermato ma credo che la strada sia quella“.