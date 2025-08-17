Como, salta il trasferimento di Iván Azón all’Ipswich Town

Non va in porto l’accordo tra il Como e l’Ipswich Town per Iván Azón: l’attaccante torna in biancoblù.

Sembrava tutto fatto per il passaggio di Iván Azón dal Como all’Ipswich Town, invece l’operazione è saltata.

L’attaccante, che il club biancoblù aveva ceduto in prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro in caso di promozione in Premier League, tornerà a disposizione del Como.

A confermare lo stop è stato lo stesso allenatore dell’Ipswich, Kieran McKenna, che nel post partita ha chiarito la situazione: “Non siamo andati avanti nella negoziazione, l’accordo non è stato finalizzato”.

Il Como, dunque, si ritrova nuovamente in organico l’attaccante.