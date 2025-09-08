Azerbaijan, per la panchina si pensa al ritorno di De Biasi per il post Santos
Si pensa al ritorno di Gianni De Biasi sulla panchina dell’Azerbaijan
Il CT dell’Azerbaijan Fernando Santos va verso l’esonero: dopo 11 partite alla guida della rappresentativa calcistica azera l’allenatore portoghese lascerà la nazionale.
Dopo 11 partite giocate, tra amichevoli e Nations League, la squadra guidata dal portoghese ha raccolto 9 sconfitte e appena due pareggi. Per questo motivo, la nazionale pensa a un cambio in panchina.
Tra i nomi che girano al momento attorno alla società c’è soprattutto quello di Gianni De Biasi, allenatore italiano già alla guida della formazione azera da luglio 2020 a novembre 2023.