Talento, dinamismo e futuribilità: chi è Ayyoub Bouaddi, il 2007 che piace al Milan

Chi è Ayyoub Bouaddi, il giovane centrocampista classe 2007 del Lille che piace al Milan di Massimiliano Allegri.

Il Milan guarda al futuro in tutti i sensi. La squadra di Massimiliano Allegri vuole costruire una squadra di talento e puntare anche su profili giovani.

Se è vero che i rossoneri attendono la firma di Luka Modric, non più giovanissimo, è altrettanto vero che l’attenzione a profili interessanti e giovani sia sempre alta.

Uno di questi è Ayyoub Bouaddi. Come abbiamo raccontato, il Milan ha messo gli occhi sul talento classe 2007. Ma chi è?

Scopriamolo insieme.

In Francia lo paragonano a Rabiot: chi è Bouaddi

Dinamismo e struttura fisica. Queste le principali caratteristiche di Ayyoub Bouaddi, centrocampista classe 2007 del Lille di origine marocchina che ha scelto di rappresentare la Francia, paese in cui è nato e dove amano paragonarlo a Adrien Rabiot. Entrambi francesi e entrambi profili che come abbiamo raccontato piacciono molto ad Allegri.

Bouaddi non è ancora maggiorenne ma lo diventerà il prossimo 2 ottobre. In stagione ha messo a referto 24 presenze in Ligue 1 e 9 in Champions League. Quello che più colpisce, però, è il suo esordio in Ligue 1 arrivato all’età di 16 anni e 20 giorni. Il suo allenatore era Paulo Fonseca, allenatore ai tempi del Lille passato anche dal Milan, club in cui proprio lui potrebbe finire a giocare.