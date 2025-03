Chi è Aymen Sliti, l’ala sinistra del Feyenoord al debutto in Champions contro l’Inter

Esordio assoluto in Prima Squadra per Aymen Sliti: ecco chi è l’ala sinistra classe 2006 del Feyenoord schierata contro l’Inter.

Novità in casa Feyenoord a pochi minuti dall’inizio della sfida di Champions League contro l’Inter a San Siro. Robin Van Persie schiera da titolare Aymen Sliti. Per il classe 2006 si tratta dell’esordio assoluto con la maglia della Prima Squadra.

L’ala sinistra farà quindi il suo debutto in Champions League prima ancora di quello in Eredivisie. La decisione del neoallenatore è dettata anche dall’assenza di Carranza e Paixao, due leader del club olandese.

Fino a qui una buona stagione per Sliti, attualmente nella formazione Under21 del Feyenoord. Un totale di 6 gol e 6 assist tra campionato e coppa nazionale olandese (giovanili) in 20 presenze. Il classe 2006 ha sempre indossato i colori biancorossi in carriera, a eccezione di una piccola parentesi nelle giovanili del Twente.

L’esordio in Champions League sarà il regalo di compleanno (anticipato di una settimana) perfetto per il classe 2006. Ora non resta che aspettare l’inizio del match.

Feyenoord, esordio in Champions League per Sliti

Il diciottenne del Feyenoord, Aymen Sliti, è pronto a esordire con la Prima Squadra. Il debutto in Champions League contro l’Inter di Simone Inzaghi a San Siro arriverà quindi prima dell’esordio in Eredivisie.

Una storia simile era successa anche a Nicolò Zaniolo. Il 19 settembre 2018 l’ex Roma esordiva con la maglia giallorossa in Champions League contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu. Il debutto nel campionato di Serie A arriverà però solo la settimana successiva contro il Frosinone.