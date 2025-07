L’ex centrocampista dell’Atletico Madrid Axel Witsel ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport

Axel Witsel tra i ricordi del passato e gli obiettivi del futuro. Il centrocampista belga ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del sogno di tornare in campo. L’ex Zenit è attualmente svincolato dopo l’esperienza all’Atletico Madrid.

Witsel ha esordito parlando dei suoi piani: “Un’esperienza in Arabia? Nel calcio mai dire mai. La mia priorità è continuare a giocare in un grande campionato europeo. Sono attratto dalla Serie A perché è un campionato tattico e di alto livello“.

Axel Witsel si è soffermato sul trasferimento di Kevin De Bruyne al Napoli. L’ex Atletico Madrid ha esaltato l’acquisto degli azzurri.

Secondo il belga, KDB e Lukaku avranno un grande feeling in campo, viste le tante partite disputate insieme con la maglia del Belgio.

“Il Napoli favorito per lo scudetto”

Per Witsel l’esperienza è uno dei fattori più importanti nel calcio: “Non a caso il Milan ha puntato sul 39enne Modric e il Napoli sul 34enne De Bruyne. Due fenomeni, capisco la loro scelta“. Queste le parole del giocatore.

Witsel si è soffermato su De Bruyne a Napoli: “Kevin si dovrà adattare a Conte e al Napoli. De Bruyne è un fuoriclasse e si dimostrerà il miglior centrocampista della Serie A, Modric permettendo. Con Lukaku non avrà bisogno di parlarsi in campo: hanno un gran feeling dai primi anni nel Belgio, si intendono al volo basta uno sguardo“. Il centrocampista si è sbilanciato sulla squadra vincitrice del prossimo scudetto: “Il Napoli è il favorito. È campione in carica e in panchina è guidato da un vincente come Conte. Lukaku è una sicurezza e sul mercato si è rinforzato“.

“Stavo per firmare con la Juventus ma lo Zenit disse no”

Axel Witsel ha confermato di essere stato a un passo dalla firma con la Juventus nel 2016: “Avevo superato le visite, ultimo giorno di mercato in sede a Torino in attesa dell’ok dello Zenit, che poi in serata bloccò il trasferimento. Alla Juventus mi aveva voluto Allegri che ora allena il Milan…Non ho preferenze, ma so che posso dare ancora tanto in campo e nello spogliatoio“.

Il mediano ha svelato il suo idolo da bambino e un giocatore che gli piace dell’attuale Juventus: “Era Zidane, avevo le sue maglie della Juventus e del Real Madrid. Della Juve ora mi piace Yildiz, un gran talento“