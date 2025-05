Il messaggio di Awoniyi dopo il coma: “Sto ancora combattendo”

L’attaccante del Nottingham Forest, tramite un post su Instagram, ha rassicurato i tifosi sulle sue condizioni dopo l’operazione

Taiwo Awoniyi è stato protagonista di una brutta disavventura durante la sfida contro il Leicester di domenica 11 maggio. L’attaccante ha subito un intervento chirurgico all’addome dopo essere sbattuto contro il palo della porta.

Dopo essere finito in uno stato di coma farmacologico, subito dopo l’operazione, Awoniyi si è ripreso. Nella giornata di oggi, domenica 18 maggio, tramite un post sui Instagram, ha rassicurato i tifosi sulle sue condizioni.

L’attaccante ha dichiarato: “Sono grato a Dio di essere ancora qui, a continuare a combattere e a continuare a sorridere”.

Poi ha ringraziato tutte le persone che gli sono state vicine e ha espresso vicinanza alla sua squadra: “Ringrazio lo staff, i miei compagni di squadra, la mia famiglia e tutto il Forest per avermi supportato. Auguro il meglio alla squadra per le prossime due partite, sarò con voi e non vedo l’ora di tornare a fare ciò che amo”.