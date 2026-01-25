L’ex allenatore del Chelsea entra nella struttura del club con un ruolo strategico: supervisionerà l’area sportiva e l’efficienza operativa

La Juve Stabia annuncia una nuova figura di peso all’interno della propria organizzazione sportiva. Il club ha ufficializzato la nomina di Avram Grant come Head of Football Operations, ruolo che lo vedrà al centro delle decisioni legate alla gestione e allo sviluppo dell’area calcistica.

Grant, già advisor della società, assumerà ora un incarico operativo più ampio, supervisionando tutte le attività sportive esistenti, in una fase che punta alla razionalizzazione dei processi e al miglioramento dell’efficienza complessiva.

Nel suo nuovo ruolo, l’ex allenatore israeliano rileverà le responsabilità precedentemente affidate a Dan J. McClory e Alberto Libanori, diventando il principale punto di riferimento per le scelte strategiche sul piano sportivo.

La nomina si inserisce nel percorso di crescita strutturale del club, che guarda a un modello organizzativo più moderno e sostenibile, affidandosi a una figura di grande esperienza internazionale.

L’esperienza internazionale di Grant e la visione del club

Avram Grant è considerato una leggenda del calcio internazionale, con una carriera costruita tra panchina e dirigenza. Nel corso degli anni ha guidato club come Chelsea, West Ham e Portsmouth, oltre alla Nazionale israeliana, distinguendosi per la capacità di lavorare sia con rose giovani sia con squadre di alto profilo.

Il momento più alto della sua carriera resta la finale di UEFA Champions League raggiunta con il Chelsea, traguardo che ne ha consolidato la reputazione a livello europeo. Grant è noto anche per il suo approccio manageriale, orientato alla creazione di valore e alla stabilità dei progetti sportivi.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Avram”, ha dichiarato il CEO Marco Santori, sottolineando come Grant porterà disciplina commerciale e competenze calcistiche di primo livello nel progetto del club.