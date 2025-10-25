‘Insieme’: Luca D’Angelo e lo Spezia tornano a sorridere

Dall’abbraccio finale nel match con l’Avellino alla dedica di Salvatore Esposito: D’Angelo e lo Spezia ripartono (ancora) insieme.

“Farò un passo indietro solo nel momento in cui i calciatori saranno andati dalle parte opposta rispetto alle mie indicazioni”. Aveva esordito così Luca D’Angelo nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della gara contro l’Avellino.

E la risposta arrivata durante il match del “Partenio-Lombardi” ha fornito, ancora una volta, un messaggio chiaro. Lo Spezia, la squadra, i tifosi, si sono stretti attorno a l’Omone, come viene spesso soprannominato l’allenatore abruzzese. La corsa di Aurelio verso la panchina dopo il primo gol, totalmente liberatorio, e l’abbraccio finale insieme ai ‘suoi’ ragazzi.

I bianconeri, dunque, ripartono dal gruppo, grande certezza dopo le difficoltà delle ultime settimane. Ritrovarsi, e riscoprirsi, all’interno di una giornata che sa tanto di un nuovo inizio. Ma senza dimenticare le prime volte.

Nella settimana in cui Pio Esposito, tra i simboli della scorsa stagione, segna il suo primo gol in Champions League, ecco infatti la prima gioia per Vanja Vlahovic. Un momento che l’ex Atalanta U23 attendeva fin dal suo arrivo dalle parti del “Picco“. Tra un talento appena sbocciato definitivamente e un altro che, adesso, non vuole più fermarsi.

Come prima, più di prima

“Noi siamo con lui, stiamo dando tutto. Il risultato arrivato oggi rappresenta il frutto del lavoro portato avanti durante questi due mesi”. Precisa e puntuale la dedica di Giuseppe Aurelio nel post-partita, chiaramente indirizzata alla figura più attesa: Luca D’Angelo. Un pensiero che il terzino ha saputo tradurre anche in un gesto significativo dopo la rete del momentaneo vantaggio. ‘Rabbia’ e felicità, sentimenti contrastanti accompagnati dalla voglia di unirsi all’interno di un unico grande abbraccio con il proprio allenatore.

Sono i primi tre punti del campionato per i liguri, che ora possono tornare a sorridere dopo una partenza difficile e diversi momenti bui. “L’affetto della squadra si è trasformato in una bella vittoria”, ha dichiarato l’ex Pisa dopo la gara con l’Avellino. Prove di ripartenza nella giornata più complessa degli ultimi mesi.

Dalla stessa parte

Viaggiando attraverso i piccoli particolari della sfida del “Partenio-Lombardi” non può certamente sfuggire la corsa di Salvatore Esposito, tra i primi a raggiungere l’allenatore dello Spezia, Luca D’Angelo, dopo il gol di Aurelio. Un legame, quello tra il centrocampista e l’allenatore, sempre più solido, come testimonia la dedica apparsa sul profilo Instagram del calciatore campano. Una foto, un abbraccio, accompagnato da un pensiero netto: “Uomini veri”.

Il secondo messaggio, invece, è tutto per la squadra. Un percorso che parla di momenti felici, di un sogno assaporato a metà, fino ad arrivare un bivio assolutamente fondamentale. Ripartire o reinventarsi, ed è così, in un pomeriggio di lunghe attese, che Salvatore e Luca si sono ritrovati (ancora una volta) dalla stessa parte.