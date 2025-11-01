Avellino-Reggiana, dal gol “fantasma” di Crespi al pareggio di Insigne su rigore: cos’è successo

Successione di episodi nell’area di rigore della Reggiana: cos’è successo durante il primo match dell’11esima giornata di B.

Minuti ricchi di emozioni al 29′ della sfida tra l’Avellino e la Reggiana al Partenio Lombardi. Ma cos’è successo? Prima, sugli sviluppi di un cross, Crespi colpisce bene di testa e inizialmente viene concesso il gol ai campani.

In un secondo momento, però, l’arbitro Massimi torna sui suoi passi perché era chiaro che Motta, portiere della Reggiana, fosse riuscito a tenere fuori il pallone con una gran parata.

Non è ancora finita, visto che sul colpo di testa di Crespi c’è stato un tocco di mano di Charlys che ha portato il VAR a richiamare il direttore di gara.

La decisione? Calcio di rigore per l’Avellino e trasformazione perfetta di Insigne che pareggia la partita.