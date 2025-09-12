Avellino-Monza, black out al Partenio: partita interrotta per due minuti
Avellino-Monza interrotta per qualche minuto al Partenio Lombardi: problemi all’impianto di illuminazione dello stadio
Piccolo imprevisto a inizio secondo tempo al Partenio Lombardo. Il match tra Avellino e Monza è stato interrotto per circa due minuti a causa di un black out all’impianto di illuminazione dello stadio campano, tornato a ospitare una partita di Serie B dopo più di 6 anni.
La squadra di Biancolino conduce per 1-0 grazie all’autogol di Azzi nel corso del primo tempo. L’Avellino ha ottenuto un punto nelle prime due giornate, frutto del pareggio contro il Modena dopo il ko all’esordio contro il Frosinone.