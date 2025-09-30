La permanenza e il primo gol in B: Lescano e la “scommessa d’amore” con l’Avellino

In un quarto d’ora l’argentino riequilibra il risultato all’Euganeo: assist per Biasci e primo timbro in Serie B.

Le mani unite e portate accanto all’orecchio destro. Esulta così Facundo Lescano dopo la sua prima rete in Serie B come a voler dire: “Vado a letto”. Ma non è tempo di sognare, è la realtà.

L’attaccante argentino, alla sesta giornata contro il Padova, gela lo Stadio Euganeo in appena 15 minuti. Succede tutto nel primo intervallo di gioco. Dopo il momentaneo svantaggio firmato da Filippo Sgarbi e Cristian Buonaiuto, il classe ‘96 la ribalta.

Al 29’ serve l’assist a Tommaso Biasci, al 44’ sfodera dal cilindro la rete del pareggio. “Voglio aprire un ciclo. Sono pronto a misurarmi con la Serie B”, aveva dichiarato Lescano lo scorso marzo.

Approdato in Campania a gennaio, dopo una prima parte con il Trapani, l’argentino è stato uno dei protagonisti della cavalcata verso la Serie B. Il curriculum la dice lunga sul suo conto: 26 gol fra campionato e Coppa Italia nella stagione 2024/25, 95 totali nella sua carriera in Serie C.

Il matrimonio con l’Avellino

Cesare Cremonini canta “New York, New York è una scommessa d’amore”. Lo è anche Avellino per Facundo Lescano. A gennaio la bussola punta verso nord. Lascia la Sicilia e inizia l’avventura con il club guidato da Raffaele Biancolino. Alla sua prima con i biancoverdi sfodera una doppietta e trascina, assieme a Cosimo Patierno, la squadra in Serie B. Nonostante le diverse proposte ricevute nella finestra di mercato estiva, l’argentino resta seppur consapevole di non avere lo stesso spazio ottenuto in Serie C.

Il direttore sportivo Mario Aiello lo considera una pedina incredibile dello scacchiere. D’altronde il curriculum dell’attaccante parla chiaro: quasi 100 gol nella terza serie del campionato e da Padova si apre un conteggio diverso, quello della sua prima avventura in Serie B.

Il gol dell’ex: ci pensa Biasci ad accorciare

Non solo Facundo Lescando. All’Eugeneo anche Tommaso Biasci si prende la scena con il più classico dei “gol dell’ex”. L’attaccante ha indossato la maglia del Padova nella stagione 2021/22 prima del triennale con il Catanzaro. Due gol nelle ultime due gare.

Contro la Virtus Entella apre le danze per il 2-0 finale. Il copione si rivela analogo anche in terra veneta: il classe ‘94 accorcia le distanze e telefona il secondo squillo in apertura del 70’. La sua conclusione bacia la traversa di Mattia Fortin e il turno infrasettimanale termina 2-2.