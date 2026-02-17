Avellino, ballottaggio tra Caserta e Pagliuca per la panchina
Prosegue il ballottaggio per la panchina dei bianconeri tra Caserta e Pagliuca
L’Avellino prosegue la propria ricerca per il nuovo allenatore. Come raccontato nella serata di ieri, lunedì 16 febbraio, la squadra biancoverde aveva intrapreso i primi contatti con Guido Pagliuca.
Il ballottaggio dunque rimane tra l’ex allenatore del Bari Fabio Caserta e Pagliuca stesso.
Dopo i contatti di ieri, lunedì 16 febbraio, tra la società e l’ex allenatore dell’Empoli, potrebbe dunque arrivare la decisione.
Con 7 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte attualmente l’Avellino occupa la 14ª posizione in classifica. Il prossimo match è in programma domenica 22 febbraio contro la Reggiana.