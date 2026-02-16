Esonerato Biancolino, previsti contatti con Caserta e D’Angelo per la panchina dell’Avellino: il punto

Ormai tutto deciso in casa Avellino. Raffaele Biancolino è stato ufficialmente esonerato e non sarà più l’allenatore dei lupi. La società è già al lavoro per trovare il sostituto.

Come anticipato già nella serata di domenica 15 febbraio, la dirigenza ha individuato diversi profili con esperienza nella categoria.

Tra questi, soprattutto quelli di Fabio Caserta – in vantaggio – e Luca D’Angelo. Questi, dunque, i due nomi “allo sprint finale” con cui sono previsti contatti in giornata.

L’Avellino, intanto, si trova in 14ª posizione ed è reduce da tre sconfitte consecutive, con 28 punti totali dopo 25 giornate.

Avellino, esonerato Biancolino: il comunicato

Ecco il comunicato del club. “L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra Raffaele Biancolino. Insieme al tecnico sono stati esonerati l’allenatore in seconda Vincenzo Riccio, ed i collaboratori tecnici Raffaele Ametrano, Vincenzo Biancolino e Ciro Santangelo“.

“Il club ringrazia mister Biancolino per il lavoro svolto nelle ultime cinque stagioni in cui ha svolto il ruolo di allenatore della formazione under 19 (vincendo il campionato Primavera 3 nella stagione 2023/2024) e successivamente quello di allenatore responsabile della Prima Squadra (ottenendo la promozione in serie B nella stagione 2024/2025)“.